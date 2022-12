Preis, Klang, Komfort Das sind die besten Kopfhörer laut Stiftung Warentest

Die eingangs erwähnten preisgünstigsten Modelle des Tests von Skullcandy und Sennheiser liegen von ihrer Gesamtbewertung in ihrer Kategorie her weiter hinten und tauchen daher nicht in dieser Bestenliste auf. Die „Dime True Wireless Earbuds“ von Skullcandy erzielen im Test die Gesamnote „befriedigend“ mit einem Durchschnitt von 2,6. Die „HD 250 BT“-Bügelkopfhörer von Sennheiser kommen auf die Gesamtbewertung „gut“ und einen Durchschnitt von 2,5.