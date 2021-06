Split- oder Monogerät? : Diese Klimageräte helfen bei großer Hitze

Düsseldorf Die Stiftung Warentest hat zehn Modelle getestet. Drei Splitgeräte überzeugten die Experten. Von den sogenannten Monoblöcken ist keines der Geräte zu empfehlen. Wir geben den Überblick.

Monoblöcke sind Klimageräte, die aus einer Einheit bestehen – im Gegensatz zu Splitgeräten, die aus einem Innen- und einem Außenteil bestehen. Somit erfolgt der gesamte Kühlprozess in dem einen Gerät, das mit seinem 20 bis 30 Kilogramm Gewicht und den Laufrollen auch gut transportiert werden kann. So ist es möglich, den Monoblock genau dort einzusetzen, wo er benötigt wird: Einfach den Abluftschlauch nach draußen verlegen (zum Beispiel durch ein Fenster), das Gerät einstecken, anschalten, und schon beginnt der Monoblock seine Arbeit. Allerdings: Die Kühlleistung der Geräte ist bedeutend schlechter, als jene der Splitgeräte

Diese sind nämlich fest verbaut, kommen aber daher für manche Mietwohnungen nicht infrage. Zudem muss die Installation über einen Fachbetrieb erfolgen. Das gleiche gilt bei der Demontage. Somit braucht es etwas Planung. Erst einmal installiert, weisen die Splitgeräte aber eine deutlich bessere Leistung auf. Das Innenteil saugt die Raumluft an, filtert und kühlt sie. Im Außenteil wird wiederum das Kältemittel abgekühlt, wodurch Wärme an die Umgebung abgegeben wird. Beide Teile sind mit Kältemittel- und Steuerleitungen verbunden. Um diese zu verlegen sind in der Regel Durchbrüche in der Wand vonnöten. Im Gegenzug kühlt das Splitgerät das Zimmer in kurzer Zeit merklich runter.