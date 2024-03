Rückruf bei Kaufland Salmonellen in „Dilek Tahin Sesampaste“ gefunden

Die Paste sei bundesweit in Filialen angeboten worden, teilte die Firma Anatol GmbH & Co. KG mit Sitz in Regensburg am Donnerstag mit. Vom Rückruf betroffen seien nur die 300-Gramm-Gläser der Charge EH23.101623 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.10.2026.