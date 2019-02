Nach Insolvenz: Airlines bieten Germania-Passagieren vergünstigste Tickets an

Frankfurt/Berlin Lufthansa und Condor reagieren auf die Pleite von Germania. Nach der Insolvenz der Airline bieten die beiden Fluggesellschaften betroffenen Passagieren nun vergünstigte Tickets an.

Nach der Insolvenz der Fluggesellschaft Germania bieten der Lufthansa-Konzern und der Ferienflieger Condor betroffenen Passagieren verbilligte Tickets an. Die größten Überschneidungen in den Flugplänen gebe es mit der Tochter Eurowings, erklärte ein Lufthansa-Sprecher am Dienstag in Frankfurt. Die Angebote richten sich insbesondere an Passagiere, die nicht mit einem Pauschalreiseveranstalter unterwegs sind.