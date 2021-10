Hohe Kosten : So können Sie beim Heizen sparen

Heizen kann in diesem Winter so teuer werden wie lange nicht. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Düsseldorf Der Sommer ist vorbei, es wird wieder kälter. Das heißt auch: Die Heizperiode beginnt. Doch diesen Winter wird das Heizen so teuer wie lange nicht. So können Sie trotzdem Geld sparen.

Thermostate „Eine weitere Möglichkeit, Geld zu sparen, sind smarte Thermostate“, so die Energieexpertin. Sie regeln die Temperatur in Haus oder Wohnung automatisch. Auch ein Heizungsthermostat, das für eine konstante Temperatur sorgt, hilft, Heizkosten zu sparen. Wichtig ist aber, die Wohnung keineswegs immer zu heizen: Wenn eine Familie tagsüber das Haus verlässt, sollte die Heizung heruntergefahren, aber dann abends wieder hochgefahren werden. Zudem lässt sich mit einem Thermostat auch regulieren, wie warm es in bestimmten Räumen sein soll. Laut dem Bundesverband der Verbraucherzentrale reicht in wenig genutzten Räumen auch eine Temperatur von 16 Grad, im Schlafzimmer sind 18 Grad oft völlig ausreichend.