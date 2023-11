„Finanztest“ klärt auf Diese Irrtümer gibt es beim Heizungsgesetz

Das stimmt nicht. Möglich sind in Neubaugebieten alle Optionen, die die so genannte 65-Prozent-Regel erfüllen, also zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien. Wird nicht in einem Neubaugebiet gebaut, ist auch hier theoretisch der Einbau einer Fossilheizung möglich. Weil die ebenso wie Pellet- oder andere Holzheizungen einen Schornstein braucht, treibe das allerdings die Baukosten in die Höhe, so „Finanztest“