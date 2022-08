Wegen krebserregendem Stoff : Diese Eissorten von Häagen-Dazs ruft der Hersteller zurück

Hamburg Bereits im Juli hat der Hersteller von Häagen-Dazs mehrere Eissorten zurückgerufen. Der Grund: Mögliche Rückstände eines krebserregenden Stoffes. Jetzt ruft das US-amerikanische Unternehmen weitere Eissorten zurück. Welche Produkte betroffen sind.

Der Hersteller General Mills hatte im Juli Produkte von Häagen-Dazs mit der Geschmacksrichtung „Vanilla“ zurückgerufen. Über die Gründe informierte der Hersteller auf der Website von Häagen-Dazs. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in den Produkten Rückstände von Ethylenoxid befinden. Die Spuren des Stoffes seien auf das Vanilleextrakt zurückzuführen, das von einem Lieferanten bereitgestellt werde. Ethylenoxid kann laut Verbraucherzentrale NRW Krebs erzeugen.

Rückruf weiterer Eissorten

Der Hersteller General Mills hat jetzt weitere Eissorten zurückgerufen. Das berichtet die Website produktwarnung.eu in einem Update . In diesen Produkten könnten sich Rückstände von 2-Chlorenthanol befinden. Dabei handele es sich um ein Abbauprodukt von Ethylenoxid. Vom Rückruf betroffen sind laut dem Update folgende Artikel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.03.2023 bis 20.04.2023:

Konsumenten, die eine betroffene Packung Häagen-Dazs gekauft haben, können diese in den Handel zurückbringen. Dort wird Ihnen der Verkaufspreis erstattet. Andere Häagen-Dazs Produkte können bedenkenlos verzehrt werden. Das steht in einem Marktaushang des Herstellers, der in einer Meldung auf der Website lebensmittelwarnung.de einsehbar ist. Weitere Informationen sind unter info@genuport.de oder unter der Telefonnummer +4940-52841-01 verfügbar.