Volle Geschäfte nach Weihnachten: Das müssen Sie beim Geschenke-Umtausch beachten

Düsseldorf Muss der Händler einen Artikel zurücknehmen - und darf die Ware schon ausgepackt sein? In vielen Fällen können Geschenke wieder zurückgegeben werden. Wir erklären, worauf es dabei ankommt.

965 Millionen Euro: So hoch ist der Umsatz der Einzelhändler in den Monaten November und Dezember alleine in Düsseldorf. Im Vorjahr waren es nach Angaben des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen (HV NRW) noch 65 Millionen Euro weniger. Im Schnitt hat jeder Deutsche 472 Euro ausgegeben, um den Lieben Geschenke unter den Baum zu legen. Doch geheuchelte Freude ist halbe Freude. Denn wie immer gibt es auch Präsente, die den Beschenkten nicht sonderlich glücklich machen. Die Lösung, um doch noch etwas davon zu haben: umtauschen. Was die Regelungen beim Warenumtausch betrifft, so hat sich laut Rainer Gallus, Geschäftsführer Standort und Digitaler Handel beim HV NRW, rechtlich nichts gegenüber dem Vorjahr geändert. Ein Überblick.