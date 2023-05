Faktencheck Die Vor- und Nachteile der Flächenheizung

Mit wenig Energie viel Behaglichkeit erzeugen - das können Fußboden-, Wand- und Deckenheizungen. Ihre Strahlungswärme empfinden viele Menschen dazu als angenehm. Weiteres Plus: Diese sogenannten Flächenheizungen sind unsichtbar verlegt. So ist der Gestaltungsspielraum in den Zimmern größer als er bei Anlagen mit Heizkörpern ist.