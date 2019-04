Einkaufspsychologie : Wie verlasse ich das Möbelhaus ohne Kerzen?

Stuttgart Eigentlich sollte nur eine neue Nachttischlampe im Einkaufswagen landen. Aber an der Kasse wandern plötzlich auch Pflanzen, Kerzen und Bettwäsche aufs Band. Wie machen Möbelhäuser das nur? Wir liefern Antworten.

Indem sie im Unterbewusstsein ansetzen. Neurowissenschaftler sagen, dass 70 bis 80 Prozent der Kaufentscheidung unbewusst getroffen werden“, erklärt Christiane Manthey von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Wie kann ich mich also vor dem erneuten Kauf einer Großpackung Kerzen schützen?

Einen ganz besonderen Stressfaktor schalten Möbelhäuser deshalb meist von Anfang an aus: gelangweilte, quengelnde Kinder. Sehr viele Häuser haben eigene Bereiche, die sich mit Spielplatz, Spielzeug oder Mal- und Bastelecke ganz der Unterhaltung des Nachwuchses widmen. So können die Eltern sich voll auf den Einkauf konzentrieren und sind eher bereit, mehr Zeit damit zu verbringen.

Was dann folgt, ist Detailarbeit, so Häusel: „Es gibt nicht diesen einen "Buy-Button", und wenn man den drückt, lädt der Kunde seinen Einkaufskorb voll. Es sind viele Kleinigkeiten, aber wenn man die an vielen Stellen einsetzt, erhöht man die Chance für einen Kauf.“ Verbraucherschützerin Manthey erklärt: „Der gesamte Aufbau solcher Häuser ist gesteuert und geplant und soll der Absatzsteigerung dienen.“