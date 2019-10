Kommentar zum neuen Lebensmittelskandal : Ein Wurstskandal mit Ansage

Der Skandal um die Wilke-Wurstwaren ist kein Einzelfall. Gut ist, dass die Kontrolle funktioniert. Schlecht ist, dass die Wahrheit nur Stück für Stück ans Licht kommt - und Verbraucher zu oft auf Billigwaren setzen.

Es ist wieder so weit: Deutschland wird von einem neuen Lebensmittelskandal erschüttert. Die Listerien-Funde in Wurstwaren der Firma Wilke reihen sich ein in eine lange Kette: BSE-Skandal, Fipronil in Eiern, Pferdefleisch in Lasagne und Ehec-Keime auf Gemüse sind da nur ein paar Stichworte. Schon immer haben verdorbene Lebensmittel Menschen krank gemacht. Dass der Wilke-Wurstskandal so viele Verbraucher betrifft, liegt an der zunehmend industrialisierten Herstellung von Lebensmitteln. Wenn ein Hersteller schlampt, hat es gleich gewaltige Auswirkungen.