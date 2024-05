“gut&günstig“ Sandwich-Toasts wegen Plastikteilen zurückgerufen

Wer sich in den vergangenen Tagen bei Edeka oder Marktkauf eine 750-Gramm-Packung Sandwich-Toast gekauft hat, sollte einen genauen Blick auf die Marke werfen: Der niederländische Hersteller Bakkerij Holland hat die Weizen- sowie Vollkorn-Sandwich-Toasts der Marke „gut&günstig“ zurückgerufen, wie am Freitag im Internetportal lebensmittelwarnung.de der Bundesländer und des Bundesamtes für Verbraucherschutz hervorging. In den betroffenen Produkten können weiße Plastikteile enthalten sein. Der Hersteller riet davon ab, die Toastscheiben zu essen.