Wegen E-Zigarette „Juul“: Drogenbeauftragte will Nikotin-Obergrenzen prüfen

Frankfurt/Main Sie ist fruchtig-süß und ähnelt im Design einem USB-Stick: die besonders bei Jugendlichen beliebte E-Zigarette „Juul“. In den USA hat sie großen Erfolg. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, ist alarmiert.

Mortler (CSU) will nach der Markteinführung der in den USA bei Jugendlichen beliebten E-Zigarette „Juul“ auch in Deutschland die Obergrenzen beim Nikotin prüfen. Mortler sagte der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“, es müsse alles getan werden, damit sich die bedrohliche Entwicklung in den USA hierzulande nicht wiederhole.

„Dort wurde die Markteinführung von „Juul“ zum Desaster für die Gesundheit hunderttausender junger Menschen, die nie zuvor eine Zigarette in der Hand hatten“, sagte Mortler. Es müsse genau geschaut werden, ob die aktuelle Obergrenze beim Nikotin in der Europäischen Union in Ordnung sei. Die Grenze liegt in der EU bei 20 Milligramm pro Milliliter. In Amerika ist der Wert fast dreimal so hoch.