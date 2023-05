Die wichtigsten Fragen und Antworten Was Sie über E-Fuels wissen müssen

So kursiert bei den Kritikern auch eine Studie des französischen Instituts IFPEN im Auftrag der Expertenrunde „Transport and Environment“ (T&E). Danach waren die Stickstoffoxid-Emissionen auf dem gleichen Niveau wie beim herkömmlichen E-10-Treibstoff und der Kohlenmonoxid-Ausstoß dreimal so hoch. Auch der Ammoniakanteil im Abgas sei doppelt so hoch gewesen, was das Risiko der Feinstaubbildung erhöhe.