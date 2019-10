2013

Beim Pferdefleischskandal 2013 wurden in fast allen Supermarktketten, wie etwa Aldi, Lidl, Rewe oder Kaiser's Tengelmann, Rindfleisch-Gerichte gefunden, die nicht deklariertes Fleisch von Pferden enthielten. In einigen Proben entdeckten Kontrolleure auch Schweinefleisch, das ebenfalls nicht auf der Packung angegeben war. Während einige Produkte nur Spuren von Pferd enthielten, was Forscher anhand der DNA der Tiere im Labor nachweisen, bestanden andere Fertiggerichte in Deutschland etwa zur Hälfte aus Pferd.