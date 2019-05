Deutsche Post : Was kostet ein Brief?

Was kostet ein Brief?

Berlin Die Deutsche Post führt im Juli 2019 erneut eine Preiserhöhung für Kunden durch - das Briefporto wird um zehn Cent teurer. Was Briefe, Postkarten und Pakete jetzt kosten, erfahren Sie hier.

Obwohl E-Mails und Messenger-Dienste immer beliebter werden, stirbt die klassische Postsendung nicht aus. Gerade an Feiertagen wie Weihnachten werden viele Pakete und Karten verschickt. Was Sie wissen müssen:

Die Preise von Päckchen und Paketen hängen davon ab, ob das Paket in Deutschland, in der EU oder außerhalb der EU in Empfang genommen wird. Je weiter weg das Ziel ist, desto teurer ist auch die Sendung.