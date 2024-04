Produkte im „Öko-Test“ Warum neun von zwanzig Concealern im Test durchfallen

In einem Marken-Produkt fanden die Öko-Tester etwa den künstlichen Moschusduft Galaxolid. Die polyzyklische Verbindung reichert sich im menschlichen Fettgewebe und in der Umwelt an und steht im Verdacht, das Hormonsystem zu beeinträchtigen. In drei Concealern wies das Labor Formaldehyd-Abspalter oder Formaldehyd nach. Formaldehyd gilt als Kontaktallergen und kann Augenschäden und Hautreizungen verursachen. Aus Sicht der Öko-Tester hat es „nichts im Gesicht und in der Nähe der Augen zu suchen“. Und zwar ebenso wenig wie Chlorphenesin, ein Konservierungsmittel, das Allergien auslösen kann. Das Labor fand es in drei Concealern.