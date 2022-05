Schon jetzt 3,50 Euro : Noch teurer – so viel könnte Butter bald kosten

Düsseldorf Die Preise für Milchprodukte steigen immer weiter. Auch für Milchbauern werden Futter, Energie und Transportmittel immer teurer. Ein Ende der Preisspirale scheint unabsehbar.

Seit Monaten spüren die Verbraucher bei jedem Einkauf, dass das Leben teurer geworden ist. In vielen Fällen wie bei den teuren Speisefetten und –ölen sind das die Folgen des Ukraine-Krieges. Und ein Ende der Preissteigerungswelle ist derzeit nicht absehbar. Nach einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts planen immer mehr Unternehmen, ihre Preise in den kommenden drei Monaten zu erhöhen. Besonders hoch waren die Preiserwartungen im Großhandel mit 79,3 Punkten, gefolgt vom Einzelhandel mit 75,4 Punkten und der Industrie mit 73,1 Punkten. Zur Erklärung dieser Werte: Würden ale Befragten ihre Preise erhöhen, läge der Wert bei 100, würden alle sie senken, betrüge er null. Die wenig Hoffnung machende Schlussfolgerung aus den Umfrageergebnissen: „Die Inflation in Deutschland dürfte damit auch in den kommenden Monaten bei über sieben Prozent liegen“, sagt Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.