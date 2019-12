Bundesgerichtshof entscheidet : „Öko-Test“-Label darf nur für wirklich geprüfte Produkte verwendet werden

Karlsruhe Erfolg für das Magazin „Öko-Test“ vor dem Bundesgerichtshof: Unternehmen dürfen das Test-Label nur für ein konkret getestetes Produkt verwenden.

Selbst wenn Produkte nur in Farbe oder Größe von den tatsächlich geprüften abweichen, ist das Markenrecht verletzt, urteilte der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag in Karlsruhe. Entscheidend sei dabei der Bekanntheitsgrad einer Marke (I ZR 173/16, 174/16 und 117/17).