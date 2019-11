Satte Rabatte oder vermeintliche Schnäppchen? : „Black Friday“ - der Feiertag des Handels

Info

Top Die fünf Länder, in denen am „Black Friday“ des vergangenen Jahres am meisten Geld ausgegeben wurde, waren die Vereinigten Staaten (durchschnittlich umgerechnet 429 Euro pro Kunde), Kanada (381), Großbritannien (351), Irland (300) und die Vereinigten Arabischen Emirate (257).

Flop Am wenigsten Geld gaben die Verbraucher in folgenden fünf Ländern aus: Pakistan (31 Euro im Schnitt), Kasachstan (51), Nigeria (54), auf den Philippinen (60) und in Indien (61).