Von Autozulassung bis Zeitumstellung : Was sich ab dem 1. Oktober ändert

Düsseldorf Die Uhren werden umgestellt, Autos können online angemeldet werden und es gibt neue Fragen in der Theorie-Prüfung beim Führerschein: Auch im Oktober ändert sich wieder einiges.

Die Uhren werden umgestellt

Obwohl eine Umfrage im Sommer 2018 ergab, dass sich 80 Prozent der Teilnehmer wünschen, dass die Zeitumstellung abgeschafft wird, passiert das frühestens 2021. Auch in diesem Jahr muss also wieder an der Uhr gedreht werden – um eine Stunde zurück, und zwar in der Nacht vom 26. Oktober auf den 27. Oktober.