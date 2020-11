Kerzen, Zweige und die passende Deko : Wie Sie ihren Adventskranz selbermachen

Schweinfurt Adventskränze vom Floristen können teuer sein. Wer Geld sparen will, kann mit Zweigen, Früchten und Samen ein eigenes Gesteck anfertigen. Das Material gibt es fast kostenlos - denn das meiste kommt aus dem Garten.

Je kleiner der Kranz ist, umso kleiner müssen die Zweige sein. Sie kommen von außen nach innen an den Kranz - die größeren nach außen. Zum Binden verwenden Kreative grün ummantelten oder blau geglühten Draht. "Letzterer hat den Vorteil, dass er später auf dem Kompost gut verrottet", sagt Walther. "Allerdings rostet er." Ist eine Zweigschicht angebracht, kommt die nächste schuppenförmig darüber, so dass der Draht nicht mehr zu sehen ist.

Zur Dekoration findet beinahe alles Verwendung, was der Garten bietet. Nur bei Beeren ist ein wenig Vorsicht geboten: "Die meisten von ihnen sind ungenießbar oder gar giftig", erläutert Dominique Ostheeren vom Fachverband Deutscher Floristen in Gelsenkirchen. Ganz einfach sind trockene Zapfen zu handhaben: Zwischen ihren Schuppen lässt sich eine Schlaufe aus Draht gut verstecken. Nüsse, Eicheln oder Kastanien werden entweder auf einen dicken, kurzen Draht gespießt oder mit Heißkleber am Kranz fixiert.

Hübsch, aber wenig geeignet sind die Beeren von Liguster sowie große Hagebutten. Sie werden sehr schnell matschig. "Kleine Hagebutten von Ramblerrosen machen sich besser", sagt Fachberaterin Goss. Beeren und Co. gibt Haarspray Glanz. Außerdem schützt es vor allzu raschem Verfall. Die grünen Zweige sollten allerdings nicht besprüht werden. Beeren und andere kleinteilige Verzierungen kommen am besten zu kleinen Sträußchen gebunden an den Kranz. Aus Moos lassen sich weiche Kugeln formen und mit Draht oder Stroh umwickeln. Rindenstücke werden mit Zahnstocher oder Schaschlikspieße befestigt. Das gilt auch für frische Früchte wie kleine Zieräpfel. "Wenn man mit Draht hineinsticht, oxidieren sie leicht", so Walther. Das wäre nicht gut.