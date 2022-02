Es besteht Lebensgefahr : Behörden warnen vor Ecstasy in Champagner-Flaschen

Gläser mit Champagner (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Kalaene

Den Haag Es geht im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod: Nach dem Todesfall wegen flüssigen Ecstasys in einer Champagnerflasche in Weiden rufen die Behörden zu besonderer Vorsicht bei Champagnerflaschen der Marke Moët & Chandon Ice Impérial in Drei-Liter-Größe mit dem Code LAJ7QAB6780004 auf dem Etikett auf der Rückseite auf.

Das Berühren oder das Trinken des Inhalts der betroffenen Flaschen sei "lebensbedrohlich", warnte am Samstag das Portal lebensmittelwarnung.de. Die mit der auch als MDMA bekannten Droge gefüllten Flaschen seien von außen nicht von mit Champagner gefüllten Flaschen zu unterscheiden. Beim Gießen gebe es jedoch einen deutlichen Unterschied.

Betroffen sind laut der niederländischen Behörde für Lebensmittel- und Verbraucherproduktsicherheit (NVWA), auf die sich am Samstag auch die zuständigen Behörden in Bayern, Sachsen und Schleswig-Holstein bezogen, Champagnerflaschen der Marke Moët & Chandon Ice Impérial in Drei-Liter-Größe mit dem Code LAJ7QAB6780004 auf dem Etikett auf der Rückseite.

Hier sollten Verbraucherinnen und Verbraucher besondere Vorsicht walten lassen und darauf achten, ob der Inhalt - anders als Champagner - nicht sprudelt, eine rötlich braune Farbe, die sich mit der Zeit verdunkelt, oder einen Anisgeruch hat. In diesem Fall sollten Verbraucher unbedingt Flaschen und Gläser unberührt lassen. Selbst das Eintauchen einer Fingerspitze in die Flüssigkeit und das Schmecken auch ohne Schlucken könnten zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen. Die Einnahme eines kleinen Schlucks könne tödlich sein.

In Weiden waren vor zwei Wochen ein Mann gestorben und sieben weitere Menschen verletzt worden, nachdem sie aus einer Champagnerflasche getrunken hatten. Chemische Untersuchungen ergaben später, dass die Flasche hoch konzentriertes Ecstasy enthielt.

Der Champagner-Hersteller Moët & Chandon selbst geht von einem Fall von Drogenschmuggel aus. Es habe sich nicht "um ein Qualitätsproblem, sondern um einen Kriminalfall" gehandelt, erklärte das Unternehmen am Freitag. Nach Angaben von Moët & Chandon wurden vier weitere Vergiftungen dieser Art in den Niederlanden festgestellt. Dort sei wie auch in Weiden eine Drei-Liter-Flasche Ice Impérial von Moët & Chandon mit Flüssigdrogen gefüllt gewesen. In beiden Fällen wurden laut lebensmittelwarnung.de die fraglichen Flaschen über eine bisher unbekannte Website erworben.

(felt/AFP)