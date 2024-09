Ratgeber Verbraucher Das sind die besten Wäschetrockner

Wie wichtig ist es, bei der Arbeit im Haushalt umweltfreundlich vorzugehen? Alleine um Stromkosten zu sparen, hängen viele Bürger beim guten Wetter häufig Wäsche kurz zum Trocknen auf den Ständer im Garten oder auf dem Balkon. Der Umwelt hilft das nebenbei auch. Auch auf der nun bevorstehenden Messe Ifa in Berlin zeigt sich, dass Nachhaltigkeit ein Trend bleibt. So stellt Miele einen Konzept-Staubsauger vor, der fast nur aus recyceltem Material besteht und dessen Teile fast alle austauschbar sein sollen. Miele erprobt in den Niederlanden, generalüberholte Waschmaschinen mit einem Partner zu verkaufen.