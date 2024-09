Urteil zu Lockangeboten Wann Firmen ihre Werbeversprechen halten müssen

Dennoch zeigt der Fall nach Auffassung der Verbraucherschützer: Unternehmen müssen sich an Versprechen halten, die sie in ihrer Werbung machen - und zwar egal, ob diese Werbung vor Ort, im Internet oder von der Zentrale geschaltet wird. Denn: Verbraucher müssten sich auf diese Aussagen verlassen können - Werbung darf Kunden also nicht in die Irre führen.