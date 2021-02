Fakt 2 über die Düsseldorfer Tabelle: Richtlinie

Nachdem die Düsseldorfer Tabelle in der Deutschen Richterzeitschrift veröffentlicht wurde, fingen andere Gerichte an, sie zu nutzen, um über die Höhe des Unterhalts zu entscheiden. Bis heute ist die Tabelle nur eine Richtlinie, allerdings werden die in ihr enthaltenen Werte vor Gericht in Normalfall genutzt, um den Unterhalt festzulegen. Abweichungen gibt es nur selten.