Wasser-Trick So kommt man an die Kerne des Granatapfels

Das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) hat da einen Trick auf Lager: Mit einem Messer kann man am spitzen Ende des Granatapfels ein Stück herausschneiden. Danach ritzt man an den Seiten des Apfels bis zum unteren Ende immer wieder die Schale ein. Der Trick: In einer mit Wasser gefüllten Schale kann man den Granatapfel jetzt unter Wasser auseinander brechen und die Kerne herauslösen. Die Bluse bleibt weiß.