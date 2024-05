Periodenprodukte im Check Tasse, Schwamm oder Slip – so geht Menstruation nachhaltig

Die Menstruationstasse ist ein kleiner Becher, meistens aus Silikon, der in die Vagina eingeführt wird. Dort sitzt die Tasse – Unterdruck sei dank – fest und fängt das Menstruationsblut auf. Um die Tasse einzuführen, muss sie vorher gefaltet werden, was auf der Verpackung oder in der Anleitung im Detail erklärt ist. Der Klassiker ist dabei die C-Faltung. Dabei wird die Tasse flach zusammengedrückt und dann in die Form des Buchstabens geknickt.