Hohe Temperaturen selten notwendig : So können Sie beim Wäsche waschen Strom sparen

So können Sie beim Wäsche waschen Strom sparen

Berlin Es ist nur eine andere Taste an der Waschmaschine oder eine Zusatzeinstellung, die Sie anwählen müssen: Durch die Eco-Einstellung lässt sich Strom sparen - und durch niedrigere Waschtemperaturen.

Waschen Sie Ihre Wäsche am besten nur mit 20, 30 oder 40 Grad. Das ist einer der Spartipps für Strom, die am meisten Verwunderung auslösen. Denn noch immer waschen viele Menschen ihre Wäsche mit 60, Bettwäsche sogar mit 90 Grad. Doch die gute alte Kochwäsche mit wirklich heißem Wasser hat heute nur noch in Ausnahmefällen ihre Berechtigung.