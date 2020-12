Fakt 8 zur Mehrwertsteuer: Wie lange galt die Mehrwertsteuer von 2020?

Die Mehrwertsteuersenkung trat am ersten Juli 2020 offiziell in Kraft und endete am 31. Dezember 2020. Unternehmen waren jedoch nicht verpflichtet, den ermäßigten Umsatzsteuersatz in Form von Preissenkungen an die Kunden weiterzugeben. Viele Händler taten dies jedoch, in der Hoffnung auf höhere Umsätze.