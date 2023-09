Tipps für den Hausputz So oft sollten Handtücher und Bettwäsche gewechselt werden

Dass man Unterwäsche täglich wechseln sollte und Jeanshosen nicht in die Waschmaschine gehören, ist mittlerweile weitestgehend bekannt. Die Frage, wie oft Handtücher und Bettwäsche gewechselt werden müssen, sorgt aber immer noch für Unsicherheiten. Manche Menschen beziehen ihr Bett alle sieben Tage neu, andere fühlen sich auch nach zwei Monaten in der gleichen Bettwäsche noch nicht unwohl. Aber was ist eigentlich empfehlenswert?