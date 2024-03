Pumpen, Putzen, Ölen So machen Sie ihr Fahrrad fit fürs Frühjahr

Pumpen: Wer sich nicht unnötig abstrampeln und einen guten Halt auf der Straße haben will, muss regelmäßig die Reifen aufpumpen. Am besten geht das mit einer Standpumpe mit einem Manometer. Das zeigt den Luftdruck im Reifen an. „Wie viel Druck der Reifen verträgt, kann man meist auf dessen Flanke ablesen“, erklärt Jürgen Albrecht, also an den Seiten der Reifen.