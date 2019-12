Die besten Tricks : So finden Sie auch ohne Reservierung einen Sitzplatz im Zug

Hamburg Es gibt Bahnfahrer, die reservieren keinen Sitzplatz. Sie wollen aber trotzdem während der Fahrt sitzen. Mit geschickter Reiseplanung erhöhen sich die Chancen auf einen kostenlosen Sitz. Und dann ist da noch der Trick mit dem Speisewagen.

Beim Einsteigen: Zeit und Ort sind entscheidend. Vor den anderen Fahrgästen in den Zug einzusteigen, kann durchaus helfen. Also früher am Bahnsteig sein, falls der Zug dort wartet. Manchmal wird man aber trotzdem noch vom Platz vertrieben: Die Reservierungen werden nämlich nicht immer sofort angezeigt, erklärt Zugreise-Blogger David Scheibler. Die Alternative: An einem früheren Bahnhof in der gleichen Stadt einsteigen, sofern das Ticket dafür gültig ist – wobei das für viele nicht möglich sein dürfte.