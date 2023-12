Silvester 2023 So können Sie das neue Jahr nachhaltig begrüßen

Wer in die Zukunft schauen möchte, könnte es einmal mit Wachs- statt Bleigießen versuchen, so Viola Wohlgemuth von Greenpeace. Dazu einfach Wachs in einem Löffel über einer Kerze erhitzen, bis es flüssig ist und vorsichtig in kaltes Wasser gießen. Sobald das Wachs mit dem kalten Wasser in Berührung kommt, verfestigt es sich und nimmt eine neue Form an - und kann als kleines Orakel für das kommende Jahr dienen.