Das Winterchaos klug bewältigen : Eis einfach wegheben statt mühsam Schnee kratzen

Düsseldorf Eisplatten heben statt Schnee schippen. Das ist der richtige Weg, um heute am 7. Februar die Gehwege zu räumen. Denn es regnete zuerst lange bis in die Nacht, bevor es fror und dann schneite.

Als Ergebnis bildete sich am Boden meist eine Eisplatte, die richtig angepackt in großen Stücken weggehoben werden kann. Wirtschaftsreporter Reinhard Kowalewsky zeigt, wie er seinen Gehweg relativ schnell frei kriegt - am besten schön flach unter die Platten stoßen und in die Knie gehen.