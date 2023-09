Stabile Rente auch dank Aktien Wie das Generationenkapital funktionieren soll

Welche Nachteile hätte das Generationenkapital? Wie viel tatsächlich aus dem Fonds für die Finanzierung der Rente ausgeschüttet werden kann, hängt ab von den Erträgen, die der Fonds am Kapitalmarkt erwirtschaftet, und an dem, was vom eingezahlten Kapital noch übrig ist. Das monieren Kritiker seit Langem und reden von Zockerei. Tatsächlich gibt es zumindest die Befürchtung, dass Renditen an den Kapitalmärkten in den kommenden Jahren geringer ausfallen könnten als in der Vergangenheit. Außerdem müssten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer künftig nicht nur über das Umlageverfahren der gesetzlichen Rentenversicherung die Rente der Älteren finanzieren, sondern auch noch den Kapitalstock für den eigenen Ruhestand aufbringen.