Blickwinkel eines Mittzwanzigers Meine Altersvorsorge nehme ich längst selbst in die Hand

Der ein oder andere vermutet dahinter womöglich die hedonistische Ignoranz junger Menschen, sich gegen jedweden Gedanken ans Altern zu sträuben. Das Gegenteil ist der Fall und spricht mit Blick auf die mühseligen Versuche der Regierung, die staatliche Rente zu restaurieren und als sicher zu verkaufen, Bände: Wie viele in meinem Alter habe ich bereits mit 20 angefangen, meine Altersvorsorge in die eigene Hand zu nehmen. Ich lege monatlich Geld an der Börse an.