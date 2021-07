Weiterzahlen oder lieber nicht? : So erkennt man, ob der eigene Riester-Vertrag etwas taugt

So erkennt man, ob der eigene Riester-Vertrag etwas taugt

Serie Düsseldorf Riester-Verträge sollten die private Altersvorsorge mit staatlicher Förderung attraktiver machen. Doch in der Praxis taugen viele Angebote wenig bis gar nichts. Das Problem ist: Eine Kündigung macht es oft noch schlimmer.

Es gibt Reformen, die anschließend auf immer und ewig mit ihrem Schöpfer verbunden sind – zum Beispiel die Riester-Rente . Die Rente , benannt nach dem früheren Arbeitsminister Walter Riester, wollte mit staatlichen Zuschüssen die private Altersvorsorge attraktiver machen. Doch in der Praxis fressen hohe Gebühren die Prämien oft auf, viele Verträge gelten inzwischen als unvorteilhaft. Riester hat das nicht geschadet, er verdiente sein Geld nach dem Ausscheiden aus der Politik in der von ihm indirekt geförderten Versicherungswirtschaft. Viele Kunden stellen sich aber immer wieder die Frage: Wie erkennt man, ob der eigene Vertrag noch sinnvoll ist? Wir geben ein paar Tipps.

Woran erkennt man einen schlechten Riester-Vertrag?

„Gute Riester-Verträge stammen meist aus den Anfangsjahren, als beispielsweise die Kosten noch auf zehn statt wie heute auf fünf Jahre verteilt wurden oder wo es noch attraktive garantierte Rentenfaktoren gab“, sagt Ralf Scherfling, Finanz-Experte der Verbraucherzentrale NRW. Diese Verträge hätten zudem oft noch einen interessanten Höchstrechnungszins. „Wer einen guten Altvertrag hatte, sollte diesen durchaus weiterführen und misstrauisch sein, falls Anbieter vermeintlich renditestärkere Alternativen anbieten“, sagt Scherfling. Im Umkehrschluss heißt das: einen schlechten Vertrag erkennt man daran, dass die Kosten viel zu hoch sind, das Anlageprodukt (Fonds, Rentenversicherung , Banksparplan) vielleicht gar nicht zu den eigenen Bedürfnissen passt und die Renditen niedrig sind. Die Bürgerbewegung Finanzwende hat vor einigen Monaten 65 Riester-Verträge geprüft. Das ernüchternde Ergebnis, über das damals der „Spiegel“ berichtete: Bei einem durchschnittlichen Vertrag ging etwa ein Viertel des eingezahlten Geldes für die Gebühren drauf. Im Zweifel sollte man den eigenen Vertrag daher am besten von einem unabhängigen Finanzberater analysieren lassen.

Sollte man einen schlechten Vertrag besser kündigen oder ruhen lassen?

In der Regel empfiehlt es sich nicht, den Vertrag zu kündigen. Stattdessen sollte man ihn besser beitragsfrei stellen. Laut Verbraucherschützer Scherfling müsse man alle erhaltenen staatlichen Zulagen sowie die Steuererstattungen zurückzahlen, wenn man das Kapital nicht innerhalb einer vorgegebenen Frist in einen neuen Riester-Vertrag einzahlt. „Ferner müssen erwirtschaftete Erträge versteuert werden“, sagt Scherfling. Die Deutsche Rentenversicherung weist außerdem darauf hin, dass der Wechsel eines Riester-Vertrags häufig mit zusätzlichen Kosten verbunden ist.

Laut Ralf Scherfling müsse daher eine besondere Situation vorliegen, in der eine Kündigung sinnvoll sei – zum Beispiel wenn der Vertrag so hohe jährliche Verwaltungskosten habe, dass sich eine Beitragsfreistellung nicht rechnet. Die Deutsche Rentenversicherung rät, vor der Kündigung den aktuellen Rückkaufwert beim Anbieter zu erfragen. Das ist der Ausgangswert, von dem dann die Kosten abgezogen werden. Häufig bleibt dabei nicht mehr viel übrig, manchmal sogar gar nichts. Oder, auch darauf weist die Rentenversicherung hin, man muss sogar noch draufzahlen.

Lohnt sich noch der Abschluss eines neuen Riester-Vertrags?

Das kommt auf den Einzelfall an. Neue Verträge lohnen sich im Grunde nur dann, wenn die staatliche Förderung im Einzelfall so hoch ist, dass die geringe Flexibilität und die anfallenden Kosten in Kauf genommen werden können. Als Sparer bekommt man eine Grundzulage von 175 Euro. Für jedes Kind, das ab 2008 geboren wurden, gibt es zudem weitere 300 Euro pro Jahr vom Staat (vor 2008: 185 Euro). Hinzu kommen je nach Einkommen Steuervorteile. Laut dem Portal „Finanztip“ eignet sich die Riester-Rente damit einerseits für Geringverdiener, andererseits aber auch für alleinveranlagte Gutverdiener (wegen der Steuervorteile) bzw. kinderreiche Familien (wegen der hohen Zulagen).