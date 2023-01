In sieben Schritten zur Rente So bereiten Sie den Ruhestand vor

Berlin · Einfach so von heute auf morgen in den Ruhestand wechseln? Ganz so leicht sollte man sich den Wechsel aus dem Arbeitsleben nicht vorstellen. Was vor dem Renteneintritt zu tun ist.

04.01.2023, 08:47 Uhr

Wer den Renteneintritt rechtzeitig vorbereitet, kann seinen Ruhestand genießen. Foto: dpa-tmn/Hauke-Christian Dittrich

(akir/dpa)