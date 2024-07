Tipps für Rentenanspruch Rentenlücken mit freiwilligen Beiträgen schließen

Um zu klären, ob in der Rentenversicherungszeit Unterbrechungen aufgetreten sind, sollten Versicherte zunächst eine Kontenklärung sowie eine persönliche Beratung in Anspruch nehmen. Den Antrag auf Kontenklärung können Interessierte auf der Website der Deutschen Rentenversicherung online stellen. Alternativ kann das Formular auch heruntergeladen und per Post an die Deutsche Rentenversicherung geschickt werden.