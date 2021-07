Start der Rentenserie : Pension oder Rente – wer bekommt was?

Die Info der gesetzlichen Deutschen Rentenversicherung (DRV) bekommt jeder, der mindestens 27 Jahre alt ist. (Symbol) Foto: dpa-tmn/Marijan Murat

Serie Düsseldorf Pensionen orientieren sich am letzten Gehalt, Renten an den Jahre langen Einzahlungen. Die Pensionen liegen damit in der Regel weit höher als die Renten. Forderungen nach einer Vereinheitlichung der Systeme weist der Beamtenbund zurück.