Ruhestand am Traumstrand? Rente im Ausland – das sind die besten Länder

Platz 4 – Ecuador

Bei den US-Amerikanern ist Ecuador sehr beliebt als Auswanderungsland für Rentner, in Deutschland noch ein Exot. Ecuador liegt am Äquator und hat ein tropisches bis subtropisches Klima. Entweder ist es frühlingshaft warm oder sommerlich heiß. Selten wir es tagsüber kälter als 20 Grad. Die Einwanderungsgesetze sind unkompliziert. Rentner müssen mobil sein und über eine Rente verfügen, die dreimal so hoch ist wie der Grundlohn. Dieser liegt bei 450 US$ pro Monat (ca. 423,10 Euro, Stand Januar 2023). Das heißt 1269,30 Euro muss ein Ruheständler an Rente beziehen, um die Voraussetzungen für das „Visa de Residencia Temporal – Jubilado“ (Visum für einen befristeten Aufenthalt im Ruhestand) zu bekommen. (Foto: die Hauptstadt Quito)