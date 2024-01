Ruhestand am Strand Rente im Ausland – das sind die besten Länder

Platz 8 – Malaysia

Die Kosten für Wohnen, Transport, Lebensmittel und Unterhaltung sind im Schnitt ein Drittel bis ein Fünftel so hoch wie in Deutschland. Die Miete für eine Dreizimmerwohnung am Strand in Penang (Foto) liegt ungefähr bei umgerechnet 822,33 Euro (Stand Januar 2024). Von lebhaften Streetfoodmärkten bis hin zu gehobenen Restaurants bietet das Land eine breite kulinarische Vielfalt. Die Temperaturen liegen das ganze Jahr im Schnitt zwischen 25 und 28 Grad Celsius.