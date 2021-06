Neue IW-Studie : Arbeitgebernahe Ökonomen fordern Rente mit 70 ab dem Jahr 2052

Zwei Senioren laufen nebeneinander (Symbolfoto). Foto: dpa/Federico Gambarini

Exklusiv Köln/Berlin Regierungsberater haben in dieser Woche die Anhebung des Rentenalters auf 68 Jahre ab Anfang der 2040er-Jahre gefordert. Doch das reicht nicht aus, heißt es nun vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft. So steht es in einer noch unveröffentlichten Studie des Kölner Instituts.