Serie Rentenvorsorge Die richtige Altersvorsorge für Berufsanfänger

Was bedeutet dies konkret? „Im historischen Rückblick sind sieben Prozent Rendite an den Kapitalmärkten realistisch“, meint das Magazin Finanztest der Stiftung Warentest. Wichtig sei, das Kapital breit zu streuen. Darum raten Stiftung Warentest und Finanztip unter anderem zu ETF-Investments orientiert am MSCI World, in dem die Aktien von 1600 Unternehmen weltweit zusammengefasst sind.