Entscheidungen am Bundesfinanzhof : Kläger unterliegen in Verfahren um Doppelbesteuerung von Renten

München Der Bundesfinanzhof hat die Klagen zweier Rentnerpaare wegen des Vorwurfs der Doppelbesteuerung zurückgewiesen. Es handele sich in dem vorliegenden Fall um keine Doppelbesteuerung, weshalb die Revision unbegründet sei.

Das urteilte das höchste deutsche Steuergericht am Montag in München. Die Entscheidung war mit Spannung erwartet worden. Obwohl die Kläger in beiden Verfahren verloren, hat das Urteil nun weitreichende Folgen für die Rentner. So legte der Bundesfinanzhof (BFH) fest, dass der Grundfreibetrag bei der Berechnung des steuerfreien Rentenbezugs unberücksichtigt bleiben muss. Auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, die der Steuerpflichtige selbst trägt, müssen künftig unberücksichtigt bleiben