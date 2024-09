Wie die neue Aufschub-Prämie funktioniert 22.000 Euro Prämie für späteren Renteneintritt

Die deutsche Wirtschaft steht wegen der in Ruhestand gehenden Boomer-Generation vor zwei Herausforderungen: Auf der einen Seite fehlen immer mehr Fachkräfte, auf der anderen Seite gehen viele früh in den Ruhestand und fallen als Beitragszahler aus. Mit ihrer nun vom Bundeskabinett verabschiedeten Wachstumsinitiative will die Ampel beides angehen. Das sehen die Pläne für ältere Beschäftigte vor: