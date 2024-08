Gesetze, Urteile und Fallstricke Wann haften Eltern wirklich für ihre Kinder?

Ein Beispiel: Backt ein Kleinkind zusammen mit Freunden auf dem Spielplatz friedlich einen Sandkuchen, ist es der Rechtsanwältin zufolge völlig in Ordnung, wenn Eltern die Situation von einer Bank aus im Auge behalten, sich unterhalten oder auch mal kurz wegdrehen. Haut das Kind einem anderen in so einem Moment unvermittelt mit der Schippe auf den Kopf, werde das Gericht zu der Erkenntnis kommen, dass die Eltern im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles getan haben. „Daraus kann man ihnen keinen Strick drehen, Eltern sind nicht verpflichtet, ihren Kindern die Hände auf dem Rücken festzubinden“, sagt Becker.