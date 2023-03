Muslimischer Fastenmonat Das müssen Sie über den Ramadan wissen

Laut der Überlieferung wurde der Koran von Allah selbst seinem Propheten Mohamed im Jahre 610 im Ramadan übergeben. So steht es in Al-Qadr, der 97. Sure des Koran: "Wahrlich, Wir haben ihn (den Qur'an) herabgesandt in der Nacht von Al-Qadr. Und was lehrt dich wissen, was die Nacht von Al-Qadr ist? Die Nacht von Al-Qadr ist besser als tausend Monate. In ihr steigen die Engel und Gabriel herab mit der Erlaubnis ihres Herrn zu jeglichem Geheiß.Frieden ist sie bis zum Anbruch der Morgenröte."