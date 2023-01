Obdachlose und Wohnungslose in Not Ab wann Passanten zur Hilfe verpflichtet sind

Es gibt auch Situationen, in denen es nicht nur eine nette Geste, sondern sogar die Pflicht von Passanten ist, Obdach- und Wohnungslosen zu helfen. Nämlich dann, wenn Außenstehende bemerken, dass jemand beispielsweise in einem Aufzug, vor Geschäftsräumlichkeiten oder in einem Bank-Foyer liegt. Dann ist genaueres Hinschauen ein Muss: Es spielt eine große Rolle, ob jemand in normaler Straßenkleidung oder in einen Schlafsack eingewickelt vorgefunden wird. Im Zweifel sollte auch in dieser Situation die Person angesprochen und gefragt werden, ob sie Hilfe benötigt.